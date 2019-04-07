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Koalisyon güçlerinden Sana'ya hava saldırısı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 19:27 | Son Güncelleme

Koalisyon güçlerinden Sana'ya hava saldırısı: 5 ölü

SANA (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Husilerin kontrolünde bulunan Yemen'in başkenti Sana'nın doğusundaki Savan bölgesine düzenlediği saldırıda 5 kız öğrenci öldü, 34 kişi yaralandı.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husilere bağlı hükümetteki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerine ait uçakların, başkentin doğusunda bulunan Savan bölgesinde bir okulun yakınlarındaki noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Hadiri, saldırıda 5 kız öğrencinin öldüğünü, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 34 kişinin yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları, saldırının okulun yakınında bir plastik fabrikasının deposuna yapıldığını ifade ederek, bombardımanın ardından büyük bir patlamanın meydana geldiğini aktardı.

Suudi Arabistan kaynakları ise koalisyon güçlerinin Husilerin askeri kamp olarak kullandığı hedefe operasyon düzenlediğini kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler SANA Suudi Arabistan

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