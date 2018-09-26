Kobi Sohbetleri 9 Ekim'de Kworks’te düzenlenecek

Katılımın ücretsiz olduğu ve yapılacak çekilişlerle birçok firmadan sürpriz hediyelerin verileceği etkinliğe katılmak isteyenler https://bit.ly/2NoJbQU adresinden kayıt olabilecek.Katılımın ücretsiz olduğu ve yapılacak çekilişlerle birçok firmadan sürpriz hediyelerin verileceği etkinliğe katılmak isteyenler https://bit.ly/2NoJbQU adresinden kayıt olabilecek.

Girişimci Sohbetleri



Girişimcilikle ilgili merak edilen ve ihtiyaç duyulan her şeyin masaya yatırılacağı, başarıya ulaşmış girişimcilerin deneyimlerini aktaracakları, aynı zamanda katılımcıların yeni insanlarla tanışabileceği, sohbet edebileceği ve bilgi paylaşımında bulunabileceği Girişimci Sohbetlerinde bu ay Playz’den Efe Küçük, Kolay İK’dan Efecan Erdur ve Sendpulse Türkiye Ofisinden Ali Çetrefli konuşmacı olarak yer alacaklar.

Katılımın ücretsiz olduğu ve KOBİ’ler, orta ve üst düzey yöneticiler, mevcut girişimini büyütmek isteyenler, girişimci olmak isteyen ama nasıl başlayacağını bilmeyenlerin yanı sıra e-ticaret, pazarlama, reklamcılık ve dijital gibi alanlarda çalışanları buluşturacak etkinlikte yapılacak çekilişlerle birçok firmadan sürpriz hediyelerde verilecek.