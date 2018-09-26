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Kobi Sohbetleri 9 Ekim'de Kworks’te düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 07:38 | Son Güncelleme

Kobilere, girişimcilere ve startup firmalara belli konular ile alakalı bilgilendirme yapma amacı taşıyan Kobi Sohbetlerinde bu ay Freelancer Olma konusu konuşulacak. Bionluk.com’dan Utku Subakan, seslendirme sanatçısı Özgür Babal, Godaddy MENA ve Türkiye Bölge Direktörü Selina Bieber’ın konuşmacı olarak yer alacağı etkinlik 9 Ekim 2018 Salı günü Kworks’te yapılacak.

Kobi Sohbetleri 9 Ekim'de Kworks’te düzenlenecek

Katılımın ücretsiz olduğu ve yapılacak çekilişlerle birçok firmadan sürpriz hediyelerin verileceği etkinliğe katılmak isteyenler https://bit.ly/2NoJbQU adresinden kayıt olabilecek.Katılımın ücretsiz olduğu ve yapılacak çekilişlerle birçok firmadan sürpriz hediyelerin verileceği etkinliğe katılmak isteyenler https://bit.ly/2NoJbQU adresinden kayıt olabilecek.

Girişimci Sohbetleri

Girişimcilikle ilgili merak edilen ve ihtiyaç duyulan her şeyin masaya yatırılacağı, başarıya ulaşmış girişimcilerin deneyimlerini aktaracakları, aynı zamanda katılımcıların yeni insanlarla tanışabileceği, sohbet edebileceği ve bilgi paylaşımında bulunabileceği Girişimci Sohbetlerinde bu ay Playz’den Efe Küçük, Kolay İK’dan Efecan Erdur ve Sendpulse Türkiye Ofisinden Ali Çetrefli konuşmacı olarak yer alacaklar.

Katılımın ücretsiz olduğu ve KOBİ’ler, orta ve üst düzey yöneticiler, mevcut girişimini büyütmek isteyenler, girişimci olmak isteyen ama nasıl başlayacağını bilmeyenlerin yanı sıra e-ticaret, pazarlama, reklamcılık ve dijital gibi alanlarda çalışanları buluşturacak etkinlikte yapılacak çekilişlerle birçok firmadan sürpriz hediyelerde verilecek.

11 Ekim 2018 Perşembe günü Eminönü’nde bulunan Türk Telekom Santral’de düzenlecek etkinliğe katılmak isteyenler https://bit.ly/2QTaDUV adresinden ücretsiz kayıt olabilecek.

Kariyer Sohbetleri

Dijital dünyada kariyer yapmış bir yöneticinin ve insan kaynakları konusunda uzman bir diğer konuğun katılımcılarla buluştuğu Kariyer Sohbetleri 23 Ekim 2018 Salı günü Garanti Partners Girişim Üssünde yapılacak ve iş dünyasının beklentileri, değişen iş yapım şekilleri, dijital dönüşüm sayesinde nasıl daha verimli iş yapılabileceği, yeni iş alanları, deneyimler ve yaşanmış hikayeler konuşulacak.

Katılımın ücretsiz olduğu ve dijital pazarlama profesyonellerini, şirketlerin iletişim ve pazarlama yöneticilerini, pazarlama uzmanlarını, danışmanları, sosyal medya uzmanlarını, marka yöneticilerini, pazarlama ve satış ile insan kaynakları yöneticilerini ve çalışanları buluşturacak etkinlikte yapılacak çekilişlerle birçok firmadan sürpriz hediyelerde verilecek.

Seminere katılmak isteyenler, https://bit.ly/2N1B4Ve adresinden ücretsiz kayıt olabilecek.

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