Koç burcu 2022 yıllık burç yorumları! 2022 yılında koç burcunu neler bekliyor?

Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarını 2022 yılı içinde devam ediyoruz. 2022 yılında koç burçlarının aşk, kariyer ve sağlık hayatı nasıl olacak? Yıl içindeki retrolar nasıl etkileyecek? İşte koç burcu 2022 yılı yorumu...

KOÇ BURCU 2022 BURÇ YORUMU (21 MART-20 NİSAN)

Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca sınav verdiğiniz, zorlandığınız ve çabaladığınız konular bu yıl tamamen kapanırken, artık bambaşka alanlarda hedefler belirliyor olacaksınız. Artık yılın ilk günlerinden itibaren ilişkiler ve sosyal çevreniz, arkadaşlık ve dostluk ilişkileri ön planda olacak.

Köklü değişimleri getiren Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ayında finansal gelirleriniz, kazanç ve harcama dengeniz konularında radikal bir değişimi getirecek. Kontrolsüz para yönetimleri, bu ay içerisinde ciddi bir finansal krize neden olabilir. Abartılı harcamalar, büyük risklere girmek, paranızı savurmak bu ay boyunca sizi kıtlık durumuna sürüklüyebilir. Fakat bu ay içerisinde pek çok Koç burcu için beklenmedik alanlardan, beklenmedik kazanç kapıları açılacak. Oldukça sürprizli bir ay sizleri bekliyor. Sosyal medya, internet, medya ve televizyon kanallarından önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Grup ve ekip çalışmaları, alternatif iş ve projeler bu dönemde size kazandıracak.

MERKÜR RETROSUNA DİKKAT EDİN

30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. Arkadaşlar ve sosyal çevrede değişimleri getiren bu retronun etkileriyle, bazı arkadaşlarınızla mesafeleşmelere gitmeniz gerektiğini göreceksiniz. Eski dostlar, eski tanıdıklar bu retro boyunca ön planda olacak. İş arkadaşlarıyla ilişkilerinizde doğru dengeler kurmanızın daha önemli olduğu bir zaman dilimi.

Jüpiter yılın büyük bir kısmında Kova burcunda ilerliyor. Bu gezegen geçişi, yılın ilk günlerinden itibaren siz Koçları idealleriniz ve hayalleriniz doğrultusunda hareket etmeye götürecek. Hayallerinizin peşinden gitme arzusu güçlenecek. Şartlar ve koşullar ise tamamen size bağlı olacak. Bu yıl, Jüpiter'in şans ve bolluk desteğini almak için harekete geçmeniz, fırsatları değerlendirmeye hevesli ve gönüllü olmanız gerektiğini unutmayın. Yalnızlar için bu gezegen geçişi, önüne gelen fırsatları değerlendirdiğinde aradığın ilişkiyi bulabilirsin diyor. Bu yıl tanışacağınız kişilerle veya bu yıl başlayan ilişkilerle uzun vadeli birlikteliklere gidebilirsiniz.

MACERA VE DENEYİM ARZUSU ARTACAK

Jüpiter, 13 Mayıs - 28 Temmuz aralığında kısa bir süreliğinde Balık burcunda ilerleyecek. Bu tarih aralığında yurtdışı seyahatlerinizi gerçekleştirebilir, yeni seyahat planları yapabilir, daha fazla macera ve deneyim arzusunda olabilirsiniz. Eğitim hayatınızda bu tarih aralığı bir tamamlanma sürecini getirecek. Süregelen eğitimlerinizden mezun olabilirsiniz.

29 Mayıs - 22 Haziran aralığında İkizler burcunda Merkür geriliyor. Bu dönemde ikilemler ve kafa karışıklıklarınız artabilir. Dalgınlıklar, hızlı düşünüp hızlı kararlar alma, sabırsızlık, heves ve merak ön planda olabilir. Bu dönemde yaşayacağınız tanışmalar, başlayan ilişkiler anlık heveslerle başlayacak ilişkilere işaret edebilir. Yeni başlangıçlar kaçınmalı. Yeni bir eğitim, kurs ve hobi gibi farklı alanlarda farklı başlangıçlar da gündeme gelebilir.

İKİLİ İLİŞKİLERİ ETKİLEYECEK

26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması, 10 Haziran tarihinde Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulmalar ise ilişkilerinizde bağlantılı önemli imzalar, kararlar ve yol ayrımlarından bahsediyor olacak. Bu süreçte sağlıklı ilerleyen ilişkileriniz evliliğe gidebilir, aileler tanışabilir veya resmiyet kazanabilir.

Bu tutulma dönemleriyle eğitim hayatınızda sizin için oldukça önemli olan, geleceğinizi belirleyebilecek bir konuda köklü fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu süreçlerde başlayacağınız eğitimler, alacağınız kurslar; iş ve kariyer sürecinizi doğrudan değiştirebilir.

27 Eylül - 18 Ekim aralığında Terazi burcunda Merkür geriliyor. İlişkiler, ortaklıklar ve partnerliklerde geçmiş konular, geçmiş meseleler gün yüzüne çıkabilir. Bazı ilişkilerinizde dengesizlikler, ikilemler olabilir. Bu dönem boyunca karşınızdakilerin dürüstlüğü ve güvenilirliğiyle ilgili sorunlar oluşabilir. Kime sırtınızı yaslayıp kime güvendiğinize dikkat etmelisiniz. Bazı partnerler, partner adayları bu dönemde dengesiz tavırlarıyla karşınıza gelebilir. Bazı Koç burçları ise bu retro sürecinde iki farklı kişi, iki farklı yol arasından bir seçenek yapmak zorunda kalabilir.

KAZANÇ KAPISI AÇILIYOR

19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşecek. Yıl boyunca İkizler-Yay aksında gerçekleşen tutulmaların aksine bu tutulma, yıl içerisindeki rotamızı değiştirecek, yılın enerjisinin dışında bir çizge olacak. 2022 yılından mesajlar verecek olan bu tutulma, finansal konularda size yepyeni kapılar açacak. Kazançlar ve somut başarılar dünyasında ilerleyecek, elde edeceğiniz başarılarla maddi-manevi daha güçlü hissedeceksiniz. 2022 yılında ise yıl boyunca size maddi kazanımlardan bahsediyor olacak.

3 Aralık Yay burcunda Güneş Tutulması ile yılın son tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma ile yıl içerisinde düşündüğünüz, planladığınız, çabaladığınız yenilikler artık hayata geçmiş olacak. Yeni hayatınıza adım atıyor, yeni bir çevrede bulunuyor olacaksınız. Aynı zamanda Ocak-Şubat ve Haziran aylarında gündeminize gelen durumlar, Aralık içinde nihai sona ve karara bağlanacak.



