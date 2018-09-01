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Koca Piri Reis Araştırma Gemisi 40 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

Koca Piri Reis Araştırma Gemisi 40 yaşında

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi, Koca Piri Reis Araştırma Gemisi'nin 40. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da deniz araştırmaları için inşa edilen gemi, 1978'den bu yana hizmet veriyor.

Üniversitenin Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsüne bağlı 4 araştırma gemisinden bir olan gemi, 40 yıldır Türkiye'nin deniz araştırmalarında ve bilimsel çalışmalarında aktif rol oynuyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü yetkilileri, enstitünün deniz araştırmaları konusunda dünya çapında stratejik öneme sahip çalışmalar yaptığını vurgulayarak, "40. yaşını kutlayacağımız gemimiz ile Türkiye'nin etki alanını Akdeniz, Karadeniz, Ege Denizi'nin ötesine götürerek 35 milyon kilometrekarelik bir alana yaymış durumdayız. TÜBİTAK'ın yaptığı değerlendirmede Türkiye’de deniz araştırmaları konusunda da birinci sıradayız. Bu noktaya gelmemizde bize destek veren üniversite yönetimimize teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi Koca Piri Reis Araştırma Gemisi Piri Reis

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