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Koca yürekli minikler sokak hayvanları için kitap satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 12:47 | Son Güncelleme

Edirne'de bir grup öğrenci, sokak hayvanlarına katkıda bulunmak için kitaplarını satışa çıkardı - Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu Öğrencisi Sude Lafçı: - "Okuduğumuz kitapları satıp geliriyle sokak hayvanlarına mama ve kulübe almak istiyoruz. Hayvanlara sahip çıkmak istiyoruz. Hayvanları çok seviyoruz onların da bir canı var. Hayvanları da insanlar kadar sevmeliyiz"

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de bir grup çocuk, sokak hayvanlarına mama almak ve kulübe yaptırmak için okudukları hikaye kitaplarını satıyor.

Şükrüpaşa Mahallesi'nden 4 çocuk, okuldan çıktıktan sonra evlerinde ödevlerini yapmaları ve kıyafetlerini değiştirmeleri sonrası sokaklarının köşesinde kaldırımda açtıkları standa dizdikleri kitapların satılması için bekliyor.

Hayvansever öğrenciler, hedefledikleri 500 liraya ulaşana kadar kitap satmaya devam edip ardından elde ettikleri gelirle sokak hayvanlarına yardım edecek.

Evlerinde muhabbet kuşu ve kedi de besleyen öğrenciler, hayvanları çok sevdiklerini belirtti.

Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Sude Lafçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına sahip çıkmak için arkadaşlarıyla birlikte kampanya başlattıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarını çok sevdiğini anlatan Lafçı, "Okuduğumuz kitapları satıp geliriyle sokak hayvanlarına mama ve kulübe almak istiyoruz. Hayvanlara sahip çıkmak istiyoruz. Hayvanları çok seviyoruz onların da bir canı var. Hayvanları da insanlar kadar sevmeliyiz. 500 lira toplayan kadar bu kampanyaya devam edeceğiz. Topladığımız parayla hayvanlar için mama ve süt alacağız. Sokakta ihtiyacı olanları besleyeceğiz." dedi.

Sinem Lafçı ise hayvanları çok sevdiği için onlara yardım etmek istediklerini anlattı.

- "Hayvanlara kötü davranmayalım"

Vali Fahri Yücel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İrem Gülenç, hayvanlara kötü davranılmaması gerektiğini belirterek, "Hayvanlara katkı sağlamak için bir kampanya başlattık. Onlara destek olmalıyız. Onlara kötülük yapmamalıyız. Biz de burada onlara bir katkımız olsun diye kitap satıp para topluyoruz." diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Selin Lafçı da hayvanların konuşamadığı için yardım isteyemediklerini, toplum olarak hayvanların yaşamına katkı sağlanması gerektiğini dile getirdi.

- "Örnek bir davranış sergiliyorlar"

Vatandaşlardan doktor Nihal Uygun Kaşıkçı ise sokak hayvanları için kitap satan öğrencilerin örnek bir davranış sergilediğini ifade etti.

Toplum olarak sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini aktaran Kaşıkçı, "Çocuklar gerçekten çok güzel bir düşünceyi hayata geçirmiş. Hepsi farkındalık sahibi. Sokak hayvanlarına yönelik toplumda bu şekilde farkındalık olması çok önemli. Çok sevindirici bir durum. Hem geri dönüşüme katkıda bulunuyorlar hem de sokak hayvanlarına yardımda bulunmak için çaba sarf ediyorlar. Çocuklarımızı yaptıkları bu güzel davranıştan dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hayvansever çocuklar bugüne kadar 100 lira topladı.

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