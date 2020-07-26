HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de 4 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü

Kocaeli’de 4 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 00:41 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli’de 4 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Sultan Orhan Mahallesi mevkiinde bulunan Anibal Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Turgay E. idaresindeki ticari taksi ile Furkan D. yönetimindeki otomobil ve Kadir D. yönetimindeki otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan birisi yerinden çıkarak Samet A. idaresindeki minibüsün camına çarptı.

Kazada Furkan D. isimli otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Furkan D. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan dikkat çeken 'Kurban Bayramı' uyarısıBilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan dikkat çeken 'Kurban Bayramı' uyarısı
Bakan Koca duyurdu: Yakında hizmete girecekBakan Koca duyurdu: Yakında hizmete girecek
Üniversite kontenjanları belli oldu! Üniversite kontenjanları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Bu acıya yürek dayanmaz! 'Gitme anne' diyerek gözyaşı döktüler

Bu acıya yürek dayanmaz! 'Gitme anne' diyerek gözyaşı döktüler

Koronavirüs ilacı, şirketin hisselerini yarım günde yüzde 540 artırdı

Koronavirüs ilacı, şirketin hisselerini yarım günde yüzde 540 artırdı

Cemal Can'ı isyan ettiren haber! 'Artık yeter'

Cemal Can'ı isyan ettiren haber! 'Artık yeter'

3 bankadan flaş açıklama: 6 otomobil markası kredi paketinden çıkarıldı

3 bankadan flaş açıklama: 6 otomobil markası kredi paketinden çıkarıldı

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Diğer Haberler
Düzce'de feci kaza! İki TIR çarpıştı

Düzce'de feci kaza! İki TIR çarpıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu: Yakında hizmete girecek

Bakan Koca duyurdu: Yakında hizmete girecek

Zeynep Şenpınar'ın katili boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ifadesindeki önemli detay ortaya çıktı

Zeynep'in katilinin ifadesindeki önemli detay ortaya çıktı

Gaziantep Valisi Davut Gül'den koronavirüs açıklaması

Gaziantep Valisi'nden koronavirüs açıklaması

İpi kopunca düşen Türk bayrağı duyarlı vatandaş tarafından kaldırıldı

İpi kopunca düşen Türk bayrağı duyarlı vatandaş tarafından kaldırıldı

Son dakika! Küçükçekmece'de metrobüste yangın

Küçükçekmece'de metrobüs yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.