Kocaeli’de 4 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Sultan Orhan Mahallesi mevkiinde bulunan Anibal Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Turgay E. idaresindeki ticari taksi ile Furkan D. yönetimindeki otomobil ve Kadir D. yönetimindeki otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan birisi yerinden çıkarak Samet A. idaresindeki minibüsün camına çarptı.

Kazada Furkan D. isimli otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Furkan D. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

