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  4. Kocaeli'de 7 dilenci kadın birbirine girdi! Kucağındaki çocuğa aldırmadı...

Kocaeli'de 7 dilenci kadın birbirine girdi! Kucağındaki çocuğa aldırmadı...

29.07.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 dilenci kadın tartıştıktan sonra birbirine girdi. Dilenen bir kadının kucağındaki çocuğu umursamadan saç saça baş başa kavga etmesi 'pes' dedirtti. Olayı gören bir vatandaş ise kavgayı gören ve bu tür kavgalarda ayırmak isteyenlerin cüzdanlarının çalındığını söyleyerek müdahale etmediklerini belirtti.

Kocaeli'de 7 dilenci kadın birbirine girdi! Kucağındaki çocuğa aldırmadı...

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi üzerinde bulunan caddede meydana geldi. İddiaya göre, dilenen 7 kadın önce tartıştı ardından kavgaya tutuştu. Bir kadının ise kucağındaki çocuğa aldırış etmeden diğer kadınlarla saç saça baş başa kavga etmesi dikkatlerden kaçmadı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlanan kavga bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

'ESNAFLAR ONLARDAN BIKTI'

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Kavgayı gören ve bu tür kavgalarda ayırmak isteyenlerin cüzdanlarının çalındığını söyleyen Ahmet Metin isimli vatandaş, “Konunun ne olduğunu bilmiyorum ama 6-7 kadın burada kavga etti. Özellikle birinin elinde 2 yaşlarında bir çocuk da vardı. Çocuğa aldırış etmeden kavga ettiler. Biz kavgayı ayırmadık çünkü kavga esnasında cüzdanların çalınma olaylarını duyduk. Polise haber verdik ancak onlar gelene kadar ayrıldılar ve gittiler. Sürekli buraya gelip dileniyorlar ve esnaflar onlardan bıktı. Burayı mesken ettiler. Özellikle akşam saatlerinde Arap turistlerin peşini hiç bırakmıyorlar, bir şeyler aldırıyorlar. Sürekli bağırış çağırış oluyor” dedi. (İHA)

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Kocaeli
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