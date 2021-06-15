HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı

Kocaeli’de 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı

15.06.2021 02:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir minibüsün durumundan şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları arama çalışmalarında 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli’de 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın men ve takibine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde durumundan şüphelenilen minibüs durduruldu.

Durdurulan minibüste inceleme yapan ekipler içerisinde akaryakıt depolama ve dolum yapmak için düzenek yapıldığını ve bir tıra akaryakıt dolumu yapıldığını belirledi.

900 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT TESPİT EDİLDİ

Minibüs içerisinde bulunan depolardaki akaryakıt incelendikten sonra kaçak olduğu belirlendi. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda ise 2 adet bin 200 litrelik depo, 1 adet sayaçlı pompa, 1 adet pos cihazı, 6 adet ajanda ve veresiye fişi, 1 adet taşıma irsaliyesi ele geçirildi. İki adet depodan birinin boş, diğerinin ise içerisinde 900 litre kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Zonguldak'ta feci kaza! Araç hurdaya döndüZonguldak'ta feci kaza! Araç hurdaya döndü
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan ortak deklarasyon

NATO'dan ortak deklarasyon

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Galatasaray'dan yüzyılın bombası!

Galatasaray'dan yüzyılın bombası!

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

14 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

14 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.