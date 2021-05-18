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  4. Kocaeli’de altı katlı binada çökme tehlikesi! Bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Kocaeli’de altı katlı binada çökme tehlikesi! Bina tedbir amaçlı boşaltıldı

18.05.2021 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde inşaat halindeki bir binanın temelindeki kazı çalışmaları sonrasında yanında bulunan altı katlı binanın istinat duvarında çökme meydana geldi. Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kocaeli’de altı katlı binada çökme tehlikesi! Bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Olay, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki binanın temelindeki kazı çalışmaları sonrasında yanında bulunan altı katlı farklı bir binanın istinat duvarının alt kısmında çökme meydana geldi.

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KONTROLLÜ ŞEKİLDE BOŞALTILDI

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 24 daireden oluşan bina tedbir amaçlı kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Bina sakinlerinin bazıları otellere yerleştirilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)


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