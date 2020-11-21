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Kocaeli'de asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

21.11.2020 19:41 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir inşaatta gece bekçiliği yapan Nusret Öz (55), asansör boşluğunda ölü bulundu.

Başiskele ilçesi Kahramanlar Caddesi Diriliş Sokak'ta inşaat halinde bulunan bir binada gece bekçiliği yapan Nusret Öz, asansör boşluğunda ölü bulundu.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nusret Öz'ün asansör boşluğuna düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

"CANSIZ BİR ŞEKİLDE YATARKEN GÖRDÜM"

İnşaatta elektrik tesisatı yapan ve cesedi bulan Ahmet Keydal, "Sabah 11.30 saatlerinde çalışmaya geldim. Sürekli telefon sesi geliyordu. Gece bekçisinin kaldığı odada telefon şarjdaydı. Kimse de almaya gelmeyince 16.30 sıraları asansör boşluğunda cansız bir şekilde yatarken gördüm" dedi.

Olay yeri incelemesinin ardından Öz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)

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