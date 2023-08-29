HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kocaeli'de Benek ölü olarak bulunmuştu! Katili kargalar çıktı

Kocaeli'de Benek ölü olarak bulunmuştu! Katili kargalar çıktı

29.08.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli İzmit'te site sakinleri tarafından 'Benek' adı verilen sokak köpeği, başından yaralanmış halde ölü olarak bulunmuştu. Köpeğin ilk olarak yorgun mermi nedeniyle öldüğü tahmin edildi. Yorgun mermi iddiaları üzerine inceleme yapan polis, köpeğin başındaki yaranın kargalar tarafından yere atılan sivri taşlar olduğunu tespit etti.

Kocaeli'de Benek ölü olarak bulunmuştu! Katili kargalar çıktı

Olay, 26 Ağustos tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesi Yuvam Akarca Konutları 1’inci etapta meydana geldi. Site sakinlerinin 'Benek' ismini verip, baktığı sokak köpeği, site içerisinde başından yaralanmış halde, ölü bulundu. Benek'in ilk olarak yorgun mermi nedeniyle öldüğü tahmin edildi. Ölen köpek, mahalleli tarafından çöp konteynerine atıldı.

benekin-katili-kargalarmis_7249_dhaphoto7

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis, köpeğin yorgun mermi nedeniyle öldüğü iddiaları üzerine, çalışma başlattı. Ekipler, çöpe atılan köpeği bulamadı. Bu sebeple Benek’e nekropsi yapılamadı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, köpeğin ağacın altında durduğu sırada aniden yere yığıldığını tespit etti. Polis ekipleri, soruşturmayı bu çerçevede sürdürdü.

benekin-katili-kargalarmis_7249_dhaphoto1

MERMİ YARASI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis, sitede 54 dairede yaşayan vatandaşların ifadesine başvuruldu. Ayrıca güvenlik kameralarından parkta yürüyüş yapan ve olay günü bölgeden araçlarıyla geçen kişiler tespit edilip, ifadelerine başvuruldu. Vatandaşlara silah sesi duyup duymadıkları soruldu. Ancak, vatandaşlar o gün silah sesi duymadıklarını söyledi. Benek'in fotoğraflarını da inceleyen ekipler, yaptıkları değerlendirmede köpeğin başındaki yaranın mermi yarası olmadığını tespit etti.

Bölgede yaşayan mahallelinin, son günlerde otomobillerinde oluşan mermi hasarı, benzeri hasarlar sebebiyle 'yorgun mermi' ihbarında bulunduğu da ortaya çıktı. Polis, yaptığı çalışma sonucu, bölgede son günlerde herhangi bir silahın ateşlenmediğini tespit etti.

KARGALARIN ATTIĞI TAŞ NEDEN OLDU

Yapılan çalışmalarda 13 katlı bir sitenin terasındaki taşlarla, araçlara ve köpeğin öldüğü alana gelen taşların aynı olduğu belirlendi. Sitede yaşayanlar, kargaların binanın üzerinden taş attığını belirtti. Bunun üzerine kargaların attığı taşlar da incelendi. Polis ekiplerinin yaptığı tüm incelemeler ve ifadeler sonunda Benek'in ölümüne kargaların attığı taşların neden olduğu belirlendi. Polis, soruşturmayı sonlandırdı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'daki görüntüler gündem olmuştu! 'Polis açığa alındı' iddiasına Vali Gül'den yanıtİstanbul'daki görüntüler gündem olmuştu! 'Polis açığa alındı' iddiasına Vali Gül'den yanıt
İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Her gün bir bardak... İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Her gün bir bardak...
Nevşehir'de dehşet! Tüfekle eşini öldürüp, intihar ettiNevşehir'de dehşet! Tüfekle eşini öldürüp, intihar etti
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli köpek

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.