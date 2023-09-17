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Kocaeli'de dehşet! Önce eşini sonra kendini bıçakladı

17.09.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iddiaya göre, C.G. (49) isimli şahıs, önce eşi G.G.'yi sonra da kendini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, yerdeki kan izlerini takip ederek şüpheliyi boş arazide yaralı halde bulundu. Karı kocanın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli'de dehşet! Önce eşini sonra kendini bıçakladı

Olay, Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.G. (49), önce eşi G.G.'yi sonra da kendini bıçakladı. G.G. kanlar içinde kalırken, şüpheli koca ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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ZANLIYI YERDEKİ KAN İZLERİ ELE VERDİ

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri ise yerdeki kan izlerini adım adım takip etti. Lokman Hekim Caddesi'nden Canlar Sokak'a kaçan C.G., boş arazide yaralı halde bulundu. C.G. ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

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Karı kocanın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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(İHA)

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