HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'de dehşete düşüren olay! Genç kızın babasının sözleri yürekleri dağladı

Kocaeli'de dehşete düşüren olay! Genç kızın babasının sözleri yürekleri dağladı

15.07.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Gebze'de Afgan uyruklu A.M.’nin takip edip cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı, direnince de başına taşla vurarak ağır yaraladığı 17 yaşındaki A.A.’nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kızının pilot olmak istediğini ve bu nedenle dershaneye gittiğini söyleyen baba M.A., “Evladımın nefes alamayışı, şu anda can çekişmesi beni öldürüyor” dedi.

Olay pazartesi günü Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde meydana geldi. Afganistan uyruklu A.M., dershaneden evine dönmek için halk otobüsüne binen A.A.’yı takip etmeye başladı. Evlerinin bulunduğu mahallede otobüsten inen A.A.’nın peşinden giden A.M., evine yaklaşık 200 metre kala genç kızı boğazından tutup ağaçlık alana çekerek cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Genç kızın direnmesi üzerine A.M., eline aldığı taşla A.A.’nın başına defalarca vurarak ağır yaraladı. Aldığı darbeler sonucu bayılan A.A., daha sonra kendisini yaralayan A.M. tarafından yol kenarına taşındı. A.M. daha sonra yakınlarda bulunan bir palet fabrikasındaki kişilerin yanına giderek yolda baygın bir kişiyi gördüğünü söyleyip yardım istedi. Olayı duyup gelen babası M.A. tarafından hastaneye götürülmek istenen A.A. çağırılan ambulansla Gebze’de bulunan özel bir hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden genç kızın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktıArkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

BABANIN ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

A.A.’nın hastanedeki tedavisinin dördüncü gününde babası M.A.’nın endişeli bekleyişi devam ediyor.

Polisin yaptığı araştırmada olayı gerçekleştirdiği belirlenip gözaltına alınan A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından dün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. A.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"PİLOT OLMAK İSTİYORDU"

Kızının büyük hayallerinin olduğunu ve pilot olmak istediğini söyleyen M.A., gözyaşları içerisinde şöyle konuştu:

“Kızım pilot olmak istiyordu o yüzden kızımı dershaneye yazdırmıştım oraya gidip geliyordu. Kızımın idealleri yerine gelsin derslerinden geri kalmasın diye pandemi döneminde dershaneye gidiyordu. Çok başarılıydı ve pilot olmak istiyordu. Ben ‘Kızım pilotluk zor, belki puanın yetmez üzülme’ diyordum ama yine de hayalinden vazgeçmiyordu. Kızımın hayalleri, idealleri çok büyüktü ama biz maalesef kızımıza sahip çıkamadık. Bazıları ‘Kızınıza sahip çıksaydınız’ diyor. Çok üzülüyorum ama ben yine de bize böyle diyenlerin de başına gelsin demek istemiyorum. Çünkü evladımın nefes alamayışı, şu anda can çekişmesi beni öldürüyor.”

4

"KULAĞIM YOĞUN BAKIM KAPISINDA, ORADAN BİR HABER BEKLİYORUM"

Hastane önünde çok zor anlar yaşadığını ifade eden M.A., kızından gelecek güzel haberleri beklediğini söyleyerek, “Kızım şu an can çekişiyor, benim hala kulağım yoğun bakımın kapısında oradan bir haber bekliyorum. Bekliyorum sadece, doktorlar sabahtan sabaha bilgi veriyor onun dışında kızımdan bir haber alamıyorum. Çok zor bir durum Allah kimseye bu durumu yaşatmasın” dedi.

Genç kıza cinsel istismara kalkışıp başına taşla vurduGenç kıza cinsel istismara kalkışıp başına taşla vurdu

"KIZIM ANNESİNİ DE AĞABEYİNİ DE ARAMIŞ AMA ULAŞAMAMIŞ"

Yaşanan olayın hemen öncesinde kızı A.A.’nın annesi ve ağabeyini defalarca aradığını ama ulaşamadığını açıklayan M.A., “Ben 17 yıldır kızımı korudum, bir gün kızımı unuttum, bir gün kızımı ihmal ettim, kızım da o gün beni aramadı. Olaydan önce annesini aramış ulaşamamış, ağabeyini aramış ağabeyinin kulağında sıkıntı olduğu için duymamış. Sonunda böyle feci bir durumda kızımızı bulduk. Şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yaşındayken 29 kişinin cinsel istismarına uğradı!13 yaşındayken 29 kişinin cinsel istismarına uğradı!
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildiGaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kocaeli Gebze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ben artık silahlanicam ülkemde orta doğulu ve arap istemiyorum..Anamızı karımızı bacımızı sokağa çıkartamıyoruz toplu taşıma kullandıramiyoruz..Bizde ki sapiklar yetmiyor birde araplara katlanıyoruz..Buradan açık açık söylüyorum Allah esirgesin başıma böyle bisey gelirse katliam yaparım!
Ne olduğu belirsiz yaratıkları ülkeye doldur onlara her türlü hak ver onları maaşa bağla kendi vatandaşını insan yerine koyma ödülde verseydiniz iki gün sonra dışarı çıkar gene aynı hareketi yapar
İçiçleri Bakanı adalet balığı ne iş yapar böyle ülke olurmu herkes birini öldürüyor tecavüz ediyor ceza yok

En Çok Okunan Haberler

İbo genç aşkına kavuştu! "Gönlümün efendisi"

İbo genç aşkına kavuştu! "Gönlümün efendisi"

Puro ve sigarillolarda ÖTV düzenlemesi!

Puro ve sigarillolarda ÖTV düzenlemesi!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Rize'de sel kabusu! Acı haberler peş peşe geldi

Rize'de sel kabusu! Acı haberler peş peşe geldi

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Afrin'deki PKK vahşetinde yeni gelişme! Sayı artıyor

Afrin'deki PKK vahşetinde yeni gelişme! Sayı artıyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.