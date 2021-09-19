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Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu

19.09.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde deniz kıyısında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin yaklaşık 10 gündür denizde olduğu tahmin ediliyor.

Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Yelkenkaya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpeğini gezdirmek için deniz kenarına çıkan bir vatandaş, kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşların 112 Acil Yardım ekiplerine ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, deniz kıyısındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cesedi cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

10 GÜNDEN FAZLA BİR ZAMANDIR DENİZDE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İlk incelemelere göre hayatını kaybeden şahsın 10 günden daha fazla bir zamandır denizde olduğu tahmin ediliyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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