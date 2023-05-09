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Kocaeli'de, denizde erkek cesedi bulundu!

09.05.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'de, denizde erkek cesedi bulundu!

Akşam saatlerinde, Tavşancıl Mahallesi kıyısında denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören Körfez bölgesindeki liman personeli, durumu polise haber verdi.

Bölgeye gelen deniz polisi, erkek olduğu tespit edilen kişiyi sudan çıkardı. Ekiplerin incelemesinde sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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B.G. (49) isimli kişiye ait olduğu belirlenen ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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