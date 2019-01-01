HABER

Kocaeli'de eğitim uçağı düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 17:12 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot yaralandı.

Kocaeli'de eğitim uçağı düştü!

Alınan bilgiye göre, Cengiz Topel Havalimanından 14.30'da kalkan özel bir uçuş akademisine ait CESNA tipi tek motorlu eğitim uçağı, motorunda arıza olması nedeniyle mecburi inişe geçti.

Uçak iniş yaparken Kartepe'nin zirvesi olan Kuzuyayla'da düşmesi sonucu pilot İkram Kaya (53) yaralandı, uçakta bulunan öğrencisi Meral Dilber Malgaz (52) ise yara almadan kurtuldu.

Kaya ve Malgaz, Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri tarafından bulundukları yerden alınarak, Kartepe'deki otelin revirine getirildi.

Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim uçağının motorunun donması sonucu mecburi iniş yaptığını, ağaçların üzerine sert iniş yapmasından dolayı pilotun yaralandığını, yanında bulunan öğrencinin de yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Jandarma Arama ve Kurtarma Timlerinin uçağın olduğu Kuzuyayla Geyik Alanı mevkisine ulaşarak, iki kişiyi kurtardığını ve otelin revirine götürdüğünü belirten Dursun, "Çok şükür yaralanan pilotun sağlık durumu iyi. Tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

(AA)

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Ek fotoğraflar // Büyükada'da ormanlık alanda yangın: 9 at telef olduEk fotoğraflar // Büyükada'da ormanlık alanda yangın: 9 at telef oldu
GÜNCELLEME 2 - Suriye uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açtığı iddiasıGÜNCELLEME 2 - Suriye uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açtığı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli eğitim uçağı

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Büyükada'da korkutan yangın

Büyükada'da korkutan yangın

Büyükada'da at ahırında yangın!

Büyükada'da ahırların olduğu bölgede yangın!

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde

Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde!

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.