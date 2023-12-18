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  4. Kocaeli'de feci kaza! Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü

Kocaeli'de feci kaza! Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü

18.12.2023 19:23 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada otomobildeki anne Ayşe (66) ve oğlu Fatih Malkoç (26) hayatını kaybetti, baba Saadettin Malkoç (64) ise yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Ayşe Malkoç'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de feci kaza! Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Çayırova ilçesi mevkinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Saadettin Malkoç idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı.

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki anne Ayşe ve oğlu Fatih Malkoç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yaralanan baba Saadettin Malkoç ise itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Hastanede tedaviye alınan Saadettin Malkoç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, anne ve oğlunun cenazeleri de, incelemeler sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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Bu arada, kazada yaşamını yitiren Ayşe Malkoç'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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