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  4. Kocaeli'de feci kaza! Yaralı astsubay, kurtarılamadı

Kocaeli'de feci kaza! Yaralı astsubay, kurtarılamadı

03.07.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada Astsubay Çavuş Oğuzhan Atalay (25) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Astsubay Atalay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'de feci kaza! Yaralı astsubay, kurtarılamadı

Feci kaza, dün gece saatlerinde Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Atalay idaresindeki otomobil, sürücüsünü ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Kazada araç içerisinde sıkışan Atalay, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Daha sonra Atalay, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atalay, burada hayatını kaybetti.

Donanma Komutanlığı'nda Torpido Astsubay Çavuş olduğu belirtilen Oğuzhan Atalay'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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