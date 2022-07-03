Kocaeli'de feci kaza! Yaralı astsubay, kurtarılamadı

Feci kaza, dün gece saatlerinde Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Atalay idaresindeki otomobil, sürücüsünü ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Kazada araç içerisinde sıkışan Atalay, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Daha sonra Atalay, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atalay, burada hayatını kaybetti.

Donanma Komutanlığı'nda Torpido Astsubay Çavuş olduğu belirtilen Oğuzhan Atalay'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi.

(DHA)

