Kocaeli'de hamile kadın koronavirüsten öldü

Kocaeli'de yaşayan evli 1 çocuk annesi, 6 aylık hamile Nur Yavuz, rahatsızlanınca 15 Kasım'da Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Yavuz, evde tedavi görmeye başladı. Ancak durumu ağırlaşan Yavuz, Kocaeli Derince Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak entübe edildi.

ÖNCE BEBEĞİNİ SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 17 gün tedavi gören Nur Yavuz, 2 Aralık'ta karnındaki 6 aylık bebeğini kaybetti. Dün durumu daha da ağırlaşan Yavuz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nur Yavuz'un cenazesi getirildiği memleketi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde koronavirüs tedbirleriyle toprağa verildi. (DHA)

