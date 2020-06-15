Kocaeli'de izinsiz George Floyd gösterisi! Çok sayıda gözaltı var

ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesini yönelik Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eylem düzenlemek isteyen gruba polis müdahale etti. Olayda 13 kişi gözaltına alındı.

DAĞILMALARI İÇİN UYARILDILAR

Gebze Eski Çarşı’da toplanan bir gurup, ABD’nin Minnesota eyaletinde George Floyd’un polis şiddeti sonucunda ölmesi olayını protesto etmek istedi. İzinsiz gösteri yapmak için toplanan gruba dağılmaları yönünde polis ekiplerince uyarı yapıldı.

POLİS GRUBA MÜDAHALE ETTİ

Uyarılar dinlemeyen grup, eylemlerine devam etmek isteyince daha önce Kocaeli Valiliği kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında izinsiz gösterilerin yasak olduğu yönünde uyarıları sürdüren polis ekipleri, dağılmayan guruba müdahale etti.

Müdahale sonrasında gözaltına alınan 13 kişi gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından ifadelerinin alınması için Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (İHA)

