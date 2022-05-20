Kocaeli'de kahreden olay! Ölüm, 3 aylık Ömer'e böyle geldi... Anneden acı çığlık

Talihsiz olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesinde meydan geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde ağlayan 3 aylık bebeğini emziren anne, daha sonra oğlunu yanına yatırdı. Bir süre sonra bebeğin burnundan kan geldiğini gören anne, çığlık atarak ağlamaya başladı.

OTOPSİ YAPILACAK

Sesi duyan kocası ve komşuları hemen bebeğe müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardınsan 3 aylık Ömer Asaf Kökçek’i ambulansa alarak hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Ömer Asaf hayatını kaybetti. Bebeğin ölüm nedeninin öğrenilmesi için otopsiye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

