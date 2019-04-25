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Kocaeli'de Kartepe Belediyesine ait depoda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 07:17 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, belediyeye ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'de Kartepe Belediyesine ait depoda yangın

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Caddesi'nde, Kartepe Belediyesi Fen İşler Müdürlüğüne ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede alevlerin yükseldiği ve zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarının ardından yangını tamamen söndürdü.

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Yangında, depoda bulunan malzemelerin büyük bölümü zarar gördü.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman olay yerine gelerek, ilgililerden bilgi aldı.

Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeye ait Fen İşleri Müdürlüğünün deposunda çıkan yangında hiç kimsenin zarar görmediğini söyledi.

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Yangını depodaki güvenlik görevlisinin gördüğünü ve itfaiye ekiplerine haber verdiğini belirten Kocaman, şunları kaydetti:

"İçeride bir araç ile jeneratör ve çim biçme motorlarımız vardı. Bunların içinde benzin olduğunu biliyoruz. Ancak yangının çıkış nedenine dair şu an için herhangi bir bilgiye sahip değiliz. İtfaiyedeki arkadaşlarımız civar bölgelerden de gelerek sağ olsunlar müdahale ettiler. Şu an soğutma işlemleri devam ediyor. Hasar tespitine daha sonra geçilecektir. Şimdilik hepimize geçmiş olsun diyorum. Burada muhtelif birçok ürün yapılıyordu. Depo, park bahçelere ait kamelyalar, çocuk oyun alanları, sac profil ve demir atölyesi olarak kullanılıyordu. Belediyemizin en işlevsel depolarından birisiydi."

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Kaynak: AA

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