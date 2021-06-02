Kocaeli'de kaza tutanağı için buluşan şahısların kavgası kanlı bitti

Olay, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak üzerinde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, sabah kaza yapan iki grup, akşam saat 22.00’da kaza tespit tutanağı tutmak için Kaplan Sokak üzerinde bir araya geldi. Gruplar arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma, yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Kavgada Murat İ. ve beraberindekiler Tekin K., Ramazan K. ve Murat K. bıçaklanarak yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Murat İ’nin ağır yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

