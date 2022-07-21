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Kocaeli'de koca dehşeti! Tartıştığı eşini bıçaklayıp öldürdü, polise teslim oldu...

21.07.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşandı. Yakup Göksu (28) isimli şahıs, evde temizlik yaptıkları sırada tartıştığı eşi Birgül Göksu'yu (28) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Yakup Göksu, polise giderek teslim oldu.

Kocaeli'de koca dehşeti! Tartıştığı eşini bıçaklayıp öldürdü, polise teslim oldu...

Olay, öğleden sonra Gölcük ilçesi Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Göksu çifti, sabah saatlerinde 2 çocuğunu akrabalarına bırakıp temizlik yapmak için evlerine gitti. Evde Yakup ve Birgül Göksu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya döndü. Yakup Göksu eline geçirdiği bıçakla eşini bıçaklayıp, polise merkezine giderek teslim oldu. Yakup Göksu’nun ifadesi doğrultusunda adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Birgül Göksu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

WQ

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Birgül Göksu’nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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cinayet Kocaeli
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