Kocaeli'de korkunç kaza! Annesinin cesedine kapanıp gözyaşı döktü!

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette ilerleyen Hakan K. idaresindeki 16 BG 0532 plakalı çekici, Taner Y. yönetimindeki 08 K 7692 plakalı TIR, Slavico G. kontrolündeki Sırbistan plakalı TIR ve Osman Yıldız yönetimindeki 34 VB 2752 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil içerisinde bulunan sürücü Osman Yıldız, eşi Elif Yıldız, oğlu Namık Yıldız yaralanırken, sürücü Yıldız’ın annesi Hacer Yıldız, ve akrabası oldukları öğrenilen Fadime Orhan ve Sahure Özkan hayatını kaybetti.

ÖLEN ANNESİNİN CANSIZ BEDENİNİN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde bulunan yaralı ve ölüler dışarı çıkartıldı.

Ekipler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Sahure Özkan, Fadime Orhan ve Hacer Yıldız hayata döndürülemedi. İlk kontrolleri ambulansta yapılan yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Osman Yıldız hayatını kaybeden annesinin cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü. Daha sonra ekipler tarafından ambulansa alınan sürücü hastaneye sevk edildi.