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Kocaeli'de korkunç kaza! Annesinin cesedine kapanıp gözyaşı döktü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 00:07 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 2 TIR, 1 otomobil ve çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile TEM Otoyulu’nda yaklaşık 15 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kaza sonrası hayatını kaybedenlerden Hacer Yıldız'ın oğlu Osman Yıldız annesinin cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette ilerleyen Hakan K. idaresindeki 16 BG 0532 plakalı çekici, Taner Y. yönetimindeki 08 K 7692 plakalı TIR, Slavico G. kontrolündeki Sırbistan plakalı TIR ve Osman Yıldız yönetimindeki 34 VB 2752 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil içerisinde bulunan sürücü Osman Yıldız, eşi Elif Yıldız, oğlu Namık Yıldız yaralanırken, sürücü Yıldız’ın annesi Hacer Yıldız, ve akrabası oldukları öğrenilen Fadime Orhan ve Sahure Özkan hayatını kaybetti.

ÖLEN ANNESİNİN CANSIZ BEDENİNİN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde bulunan yaralı ve ölüler dışarı çıkartıldı.

Ekipler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Sahure Özkan, Fadime Orhan ve Hacer Yıldız hayata döndürülemedi. İlk kontrolleri ambulansta yapılan yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Osman Yıldız hayatını kaybeden annesinin cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü. Daha sonra ekipler tarafından ambulansa alınan sürücü hastaneye sevk edildi.

KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA KUYRUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaralılara müdahale etmek için sağlık ekiplerinin karşı şeritten ulaştığı kaza alanında 2 yönlü de trafiğe kapanınca yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Oluşan trafikte sürücüler kontak kapatarak kaza alanını izlemeye başladı. Otoyolun İstanbul istikametinde de ekip araçları nedeni ile trafik tek şeritten sağlanabildi.

AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU KAZA ALANINA GELDİ

Kaza sırasında TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde seyir halinde olan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, kaza sebebi ile yolda kaldı. Aracından inerek kaza alanına gelen Güllüoğlu, yetkililerden bilgi aldıktan sonra tekrar aracına döndü. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların naaşı cenaze aracına koyularak morga kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yolun açılması ile trafik normale dönmeye başladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli TEM trafik kazası

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