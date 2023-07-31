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  4. Kocaeli'de nişan sonrası bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı!

Kocaeli'de nişan sonrası bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı!

31.07.2023 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde nişan sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de nişan sonrası bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı!

Olay, Alikahya Fatih Mahallesi Demokrasi Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, nişan sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekiler olayı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi.

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İhbar üzenine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri önce çevrede güvenlik önlemler aldı, ardından kalabalığı dağıttı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Kocaeli kavga

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