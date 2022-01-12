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Kocaeli'de şoke eden olay! 13 yaşındaki çocuk bir anda yere yığılınca gerçek ortaya çıktı

12.01.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bakkalda alışveriş yaparken bir anda yere yığılan 13 yaşındaki Zekeriya Musmani'nin sırtına isabet eden yorgun mermiyle vurulduğu anlaşıldı. Hastanede ameliyatını bekleyen Zekeriya Musmani, “Bakkala gidiyordum, kendime içecek alacaktım. Ondan sonra bakkalın içinde bayılmışım ve ambulans gelip beni aldı” dedi.

Olay, Darıca ilçesinde bulunan Abdi İpekçi Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nereden atıldığı belli olmayan mermi, 13 yaşındaki yabancı uyruklu Zekeriya Musmani’nin sırtına isabet etti. O sırada cadde üzerinde yürümekte olan Musmani, durumu fark etmeyip yürümeye devam ederek bir markete girdi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

İçecek almak için girdiği markette yere yığılan Musmani’yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirince, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Musmani, Darıca Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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ÜÇÜNCÜ AMELİYATINI OLACAK

Darıca Farabi Hastanesi’nde ilk tedavisi yapılan Zekeriya Musmani, ameliyatı için İzmit Alikahya Kadın ve Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi. 1 ay içerisinde burada iki tane ameliyat geçirmesinin ardından üçüncü ameliyatı için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede ameliyatını bekleyen Zekeriya Musmani, “Bakkala gidiyordum, kendime içecek alacaktım. Ondan sonra bakkalın içinde bayılmışım ve ambulans gelip beni aldı” dedi.

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Olayla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

(İHA)

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