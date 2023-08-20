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  4. Kocaeli'de tur minibüsünün freni boşaldı! 5'i turist 6 yaralı

Kocaeli'de tur minibüsünün freni boşaldı! 5'i turist 6 yaralı

20.08.2023 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de içinde turistlerin bulunduğu minibüs, freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada minibüste bulunan Suudi Arabistan uyruklu 5 kişi ile sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de tur minibüsünün freni boşaldı! 5'i turist 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Derbent Mahallesi Atıf Erkçıkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan H.D. idaresindeki minibüs, Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'na indiği sırada freni boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada tur minibüsünün içerisindeki Suudi Arabistan uyruklu A.W ,A.N., A.A., A.A., A.A. ile sürücü H.D. yaralandı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli

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