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  4. Kocaeli'deki kadınlar hamamında panik! 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'deki kadınlar hamamında panik! 7 kişi hastaneye kaldırıldı

18.08.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki bir hamamda, kadınlar bölümündeki 7 kişi zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırıldı. Kötü kokunun sokağa da sirayet etmesiyle sokak tahliye edilirken, kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, kimyasal konusunda uzman itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Kocaeli'deki kadınlar hamamında panik! 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak'ta bulunan bir hamamın kadınlar bölümünde bazı kadınlar fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ZEHİRLENDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Hamamdaki sudan zehirlendikleri iddia edilen 7 kadın, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kötü kokunun sokağa sirayet etmesiyle sokak da tahliye edildi. Bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, kimyasal konusunda uzman itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin incelemesi devam ediyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

AA-20220818-28676007-28676004-KOCAELIDE_HAMAMDA_FENALASAN_7_KADIN_ZEHIRLENME_SUPHESIYLE_HASTANEYE_KALDIRILDI

AA-20220818-28676007-28676005-KOCAELIDE_HAMAMDA_FENALASAN_7_KADIN_ZEHIRLENME_SUPHESIYLE_HASTANEYE_KALDIRILDI

(AA/İHA)

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Kocaeli hamam
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