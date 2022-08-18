Kocaeli'deki kadınlar hamamında panik! 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak'ta bulunan bir hamamın kadınlar bölümünde bazı kadınlar fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ZEHİRLENDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Hamamdaki sudan zehirlendikleri iddia edilen 7 kadın, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kötü kokunun sokağa sirayet etmesiyle sokak da tahliye edildi. Bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, kimyasal konusunda uzman itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin incelemesi devam ediyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(AA/İHA)

