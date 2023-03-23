KOCAELİ İFTAR VAKTİ 2023: Kocaeli sahur ve iftar vakti kaçta? Kocaeli İmsakiyesi sahur, imsak, iftar saati

Kocaeli sahur ve iftar saatleri araştırılıyor. Müslümanlar ramazan orucuna bu sene perşembe günü başladı. İlk sahura dün gece kalkıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar ve sahur saatleri açıklandı. Kocaeli İmsakiyesine göre gün gün sahur ve iftar saatleri belli oldu.

KOCAELİ’DE İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Kocaeli’de ilk iftar saati 19:21 olarak açıklandı.

24 Mart Kocaeli iftar saati 19:22

25 Mart Kocaeli iftar saati 19:24

26 Mart Kocaeli iftar saati 19:25

KOCAELİ SAHUR SAATLERİ

24 Mart Kocaeli sahur saati 05:26

25 Mart Kocaeli sahur saati 05:24

26 Mart Kocaeli sahur saati 05:22

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EN KISA ORUÇ NEREDE TUTULACAK?

Sinop'ta yaşayan vatandaşlar en uzun orucu tutacaklar, oruç süresi 13 saat 56 dakika olacak. Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47'şer dakikayla en kısa oruç tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29. günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Ramazan orucu 29 gün boyunca devam edecek.

