Kocaeli, Konya, Kütahya ve Malatya’da sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni normalleşme adımları belli oldu. Bu kapsamda 81 il; düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak 4 bölgeye ayrıldı. Sırasıyla her bölgeye; mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkleri verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, yeni kontrollü normalleşme döneminin başladığını belirterek, “Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir süre daha Pazar günü yasaklar devam edecek. Akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma yasağı ise devam edecek.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz. Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Şu hususların altını çizmek istiyorum; Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de salgının seyriyle alakalıdır. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor. 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdık. 81 vilayetimiz, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmesine göre karar verilecek.” açıklamasında bulundu.

Kocaeli’nde yasaklar devam ediyor mu?

Kocaeli ili haritada turuncu renkli yani yüksek riskli bölge olarak işaretlendi. Bu sebeple Kocaeli’nde vatandaşlar; hafta içi ve Cumartesi günleri 05.00 – 21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Cumartesi günü 21.00’da başlayacak yasak ise tüm Pazar gününü kapsayarak Pazartesi günü sabah saat 05.00’de sona erecek.