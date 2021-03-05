Covid-19 önlemleri kapsamında Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardın kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşme adımları hakkında bilgi verdi. Bazı illerde yasakların kalkacağı bilgisinin verildiği açıklamadan sonra vatandaşlar “Kocaeli, Konya, Kütahya ve Malatya’da sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?” sorusunun yanıtını aramaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni normalleşme adımları belli oldu. Bu kapsamda 81 il; düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak 4 bölgeye ayrıldı. Sırasıyla her bölgeye; mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkleri verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, yeni kontrollü normalleşme döneminin başladığını belirterek, “Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir süre daha Pazar günü yasaklar devam edecek. Akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma yasağı ise devam edecek.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz. Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Şu hususların altını çizmek istiyorum; Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de salgının seyriyle alakalıdır. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor. 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdık. 81 vilayetimiz, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmesine göre karar verilecek.” açıklamasında bulundu.
Kocaeli ili haritada turuncu renkli yani yüksek riskli bölge olarak işaretlendi. Bu sebeple Kocaeli’nde vatandaşlar; hafta içi ve Cumartesi günleri 05.00 – 21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Cumartesi günü 21.00’da başlayacak yasak ise tüm Pazar gününü kapsayarak Pazartesi günü sabah saat 05.00’de sona erecek.
Konya kırmızı renkle işaretlenen 17 ilden biri olarak gösteriliyor. Bu sebeple Konya vatandaşları; Cumartesi 05.00 - 21.00 arası sokağa çıkabilecek. Pazar gününün tamamını kapsayan yasağın halen Balıkesir’de devam etmesi sebebiyle Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek yasakla beraber dışarı çıkabileceklerdir.
Yüksek riskli bölgede yer alan ve turuncu renk ile boyanan Kütahya’da ise; hafta içi ve Cumartesi günleri 05.00 – 21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Cumartesi günü 21.00’da başlayacak yasak ise tüm Pazar gününü kapsayarak Pazartesi günü sabah saat 05.00’de sona erecek.
Orta riskli bölgede bulunan ve sarı renkle işaretlenen Bayburt’ta; hafta içi ve hafta sonu dahil saat sabah 05.00 – 21.00 arasında sokağa çıkabilecek.