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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 09:39 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK" yapılanması"na yönelik soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK" yapılanması"na yönelik soruşturma doğrultusunda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 5'i aktif personel 15 kişinin belirlenen adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara, Batman, Afyonkarahisar ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonda, 5'i aktif, 9'u ihraç, toplam 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kocaeli operasyon TÜBİTAK

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