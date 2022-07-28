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Kocaeli'nde fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı

28.07.2022 06:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir galvaniz fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama neticesinde 11 personel yaralandı.

Kocaeli'nde fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı

Korkutan olay, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir galvaniz fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işçilerin çalıştığı esnada kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

11 KİŞİ YARALANDI

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık olduğu tespit edilen 6 yaralı, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. 5 yaralı ise kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’nde gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Kocaeli
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