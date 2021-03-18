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  4. Kocaeli'nde otobüs şoförüne darp! Görüntüler ortaya çıktı

Kocaeli'nde otobüs şoförüne darp! Görüntüler ortaya çıktı

18.03.2021 14:01 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen kişi, kendisini uyaran halk otobüsü şoförü Yılmaz D.’yi darp etti. Saldırgan kaçarken, sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan saldırganın şoförü darp ettiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan halk otobüsünün kapısına yaklaşıp, durak dışında binmek istedi. Otobüs şoförü Yılmaz D., bu kişiyi durakta binmesi gerektiği yönünde uyarınca tartışma yaşandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi, Yılmaz D.’yi darp etti. Şoför, hastanede tedaviye alınırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Öte yandan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaynak: DHA


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