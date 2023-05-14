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KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI OY ORANLARI 2023: Kocaeli seçim sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

13.05.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli seçim sonuçları için araştırmalar hız kazandı. İstanbul seçim sonuçları, oy oranları gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Tüm Türkiye’de oy kullanma işlemi 14 Mayıs günü saat 17:00’da son bulacak. Peki, Kocaeli seçim sonuçları, oy oranları saat kaçta açıklanır? İşte detaylar...

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI OY ORANLARI 2023: Kocaeli seçim sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

Kocaeli seçim sonuçları, oy verecek kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi 14 Mayıs günü saat 17:00'de sona erecek. Kocaeli'nin ilçeleri olan Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Körfez seçim sonuçlarına Mynet seçim sayfası üzerinden ulaşılabilecek. Peki, Kocaeli seçim sonuçları, oy oranları ne zaman açıklanacak?

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Mynet seçim sayfası üzerinden;

BAŞİSKELE seçim sonuçları,
ÇAYIROVA seçim sonuçları,
DARICA seçim sonuçları,
DERİNCE seçim sonuçları,
DİLOVASI seçim sonuçları,
GEBZE seçim sonuçları,
GÖLCÜK seçim sonuçları,
İZMİT seçim sonuçları,
KANDIRA seçim sonuçları,
KARAMÜRSEL seçim sonuçları,
KARTEPE seçim sonuçları,
KÖRFEZ seçim sonuçlarına ulaşabileceksiniz.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

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Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

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