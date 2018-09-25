Kocaeli Şehir Tiyatroları perdelerini açıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, dört yeni oyunuyla 4 Ekim'de perdelerini açacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2018-2019 sezonuna yeni oyunlarıyla izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Şehir Tiyatroları, 4 Ekim'de Kocaelilerle buluşacak. Sezon boyunca "İlerleme Kelimesi Annemin Ağzında Feci Yanlış Tınlıyordu", "Asalet Kumkuması", "Oyalananlar" ve "Minik Bulut Minnak" adlı yeni oyunlar sahnelenecek.

Yeni eserlerin yanı sıra geçen sezon sahnelenen "Davet", "Keşanlı Ali Destanı", "Hak", "Fareler ve İnsanlar Hakkında", "Kurdele ya da Artı Sonsuz", "Yalancı", "Şair", "Beyaz Tay" ve "Güzel ile Çirkinin Müzikali" adlı oyunların da yer alacağı yeni dönemde provalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, Şehir Tiyatroları'nın 21'inci senesinde, dört yeni oyunla yeni sezona perdelerini açacağını belirtti.

Yeni oyunlardan sonra ocak ayında ikinci tur oyunların olacağını kaydeden Sevdi, "Ocak ayından sonra yeni bir çocuk oyunu daha sahneleyeceğiz. Onun çalışmaları da devam ediyor. Sezonun ikinci yarısında bir yetişkin oyununun daha çalışmalarına başlayacağız. Yani, Şehir Tiyatroları'nda sezonu hiç kapatmayacağız. Kocaeli'deki tüm tiyatroseverleri tiyatromuza bekliyoruz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum." ifadelerini kullandı.

