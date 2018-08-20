HABER

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:40 | Son Güncelleme

Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, işçilere yemek götürmek için park ettiği otomobilinin bir anda hareket etmesi sonucunda durdurmaya çalıştığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi’nde meydana geldi. Yaptırdığı inşaatta çalışan işçilere yemek götüren Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, 34 ZB 9350 plakalı otomobilini inşaatın bulunduğu sokağa park etti. Aracından indikten sonra bir anda hareket eden otomobili gören Özel, aracını yakalayıp durdurmaya çalıştı. Bu esnada dengesini kaybederek yere düşen Özel, geri geri kayan otomobilinin altında kalarak ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özel, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Özel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı duyan Özer’in yakınları Kocaeli Devlet Hastanesi’ne akın ederken, Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban ve Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı an Yıkılmaz, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş olay yerinde inceleme yaptı.

AW473565_03

VALİ YARDIMCISI: İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kazanın meydana geldiği yerde polis ekiplerinden bilgi alan Vali Yardımcısı Balaban, yaptığı açıklamada, “Başımız sağ olsun. Şu anda incelemelerimiz devam ediyor. İncelemeler sonucunda netleşir olay. Olay çok taze daha. Şimdi olay, böyle, şöyle olsun dersek yanlış olur. Genel incelemelerin yapılması lazım. Otopsi, araç incelemelerinin ardında göreceğiz genel durumu” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, Özel’in cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İHA

PARTNERKardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!Kardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!
Çankırı'da sürücülere kaya tuzu ve kızılcık ekşisi ikramıÇankırı'da sürücülere kaya tuzu ve kızılcık ekşisi ikramı
Kayseri'de baklavalı, karanfilli trafik uygulamasıKayseri'de baklavalı, karanfilli trafik uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tarım Kaza Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

Okuyucu Yorumları 3 yorum
il müdürü özel İnşaat yaptırıyor Yarın Görende bünyesindeki personele yemek getiriyor zanneder Meğer ki özel inşaat yapım işleriyle meşguller adamlar
Böyle kader olmaz olsun. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin makamı cennet olsun inş.
Diğer Haberler
Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.