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Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 19:14 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, rampada bıraktığı otomobilinin altında kalarak yaşamını yitiren Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, toprağa verildi.

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, rampada bıraktığı otomobilinin altında kalarak yaşamını yitiren Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, toprağa verildi.
Dün öğle saatlerinde, Başiskele Damlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, rampada bıraktığı otomobilinin bagajından inşaatında çalışan işçiler için getirdiği yemekleri alırken, bir anda hareket eden aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
İl Müdürü İlhan Özel için bugün Başiskele Damlar Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, iş insanı Ethem Sancak, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yıkılmaz, İlhan Özel'in oğulları Hami ve İlhami Özel, yakınları ve vatandaşlar katıldı. İlhan Özel'in cenazesi, namazdan sonra götürüldüğü Damlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü son yolculuğuna uğurlandıKocaeli Tarım ve Orman Müdürü son yolculuğuna uğurlandıKocaeli Tarım ve Orman Müdürü son yolculuğuna uğurlandıKocaeli Tarım ve Orman Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

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