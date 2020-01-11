Kocaeli ve Sakarya'da 6 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Sakarya'da gelecek hafta 6 oyun seyirciyle buluşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İstanbul Devlet Tiyatrosunda uzun sezon oynayan, Taner Tunçay'ın yönettiği "Günün Çorbası" adlı eseri beğeniye sunacak.

Canlı orkestra eşliğinde şarkıları, danslarıyla Broadway masalı tadında eğlenceli bir romantik komedi özelliği taşıyan oyun, taşıdığı tarihsel süreçle de dikkati çekiyor.

Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde, bu savaşı "Avrupalıların kendi içinde bir hesaplaşması" olarak yorumlayan ABD'nin New York şehrindeki gündelik hayatlar, bir çorba tarifi, bir sosyetik düğün, tiraj-para, terfi ve aşkın merkezinde dönüyor.

Eser, 14 Ocak Salı günü saat 20.00'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

- "Otobüs Durağında Üç Bencil"

"Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun, 15 Ocak Çarşamba saat 11.00 ve 14.00'te, 19 Ocak Pazar saat 14.00'te Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Tunca'nın yazıp yönettiği oyun, mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.