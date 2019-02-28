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Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yakıt tankerlerinden çaldıkları akaryakıtı piyasaya düşük fiyattan verdiği iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt hırsızlığını organize ettikleri belirlenen kişileri takibe aldı.

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde ve Kartepe ilçesinde bulunan belirli arazilerde tankerlerden akaryakıt aktarımı yaptıkları tespit edilen S.Ö. (58), E.Y. (44), F.Y. (61), Y.Ç. (26) ve H.Y. (45) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, zanlıların gelen akaryakıt tankerlerinin mührünü sökerek yakıtı aktardıkları çeşitli düzeneklerle 6 bin litre satışa hazır mazot, 250 litre 10 numara yağ ile karıştırılmış kaçak mazot ve akaryakıt hırsızlığında kullanılan 1 tır ele geçirildi.

Benzer suçlardan çok sayıda sabıka kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 6 Şubat'ta dolum tesisinden tankerlere yükledikleri akaryakıtları 6 ay boyunca 50-100 litreler halinde çekerek sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt operasyonu Kocaeli Körfez

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