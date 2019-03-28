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Kocaeli'de çalınan kamyon İstanbul'da bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 13:46 | Son Güncelleme

Gebze ilçesinde kamyon çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kamyon çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde garaja park ettiği 06 BV 874 plakalı kamyonunun yerinde olmadığını gören E.K, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kamyonun İstanbul Ataşehir'de olduğunu tespit etti.

İstanbul'da kamyonun bulunduğu yerde önlem alan ekipler, kamyona binmek istediği sırada şüpheli M.Z'yi (32) gözaltına aldı.

Benzer suçlardan poliste kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gebze kamyon hırsızlığı Kocaeli

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