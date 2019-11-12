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Kocaeli'de damadı ve arkadaşını bıçaklayan kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 20:58 | Son Güncelleme

Kocaeli'de damadı ve arkadaşını bıçaklayan kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, damadını ve beraberindeki arkadaşını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir eşiyle anlaşmazlık yaşayan T.G, eşi N.G. ile konuşmak için Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada tartışma yaşanması üzerine N.G, babası N.Y’yi arayarak eve çağırdı. Kızının evine gelen kayınpeder ile damadı arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine N.Y, T.G. ve yanında gelen arkadaşı S.B'yi bıçakla yaraladı.

Komşuların müdahalesiyle N.Y. etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan T.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kayınpeder N.Y. gözaltına alındı.

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