Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4’ü yabancı uyruklu 2’si Türk olmak üzere 6 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda 4’ü yabancı uyruklu 2’si Türk olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alınırken, şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarında çok sayıda örgütsel doküman, uyuşturucu hap ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, şahısların tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

