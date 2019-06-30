Kocaeli'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Bollu Mahallesi Seyrek Kesecik mevkisinde kıyıya 20 metre mesafede su yüzünde ceset gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin dün denizde kaybolan Şenol Ayhan'a (27) ait olduğu belirlendi.

Ayhan'ın cesedi, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bollu Mahallesi Seyrek Kesecik mevkisinde dün denize giren Şenol Ayhan (27), bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Vatandaşlar ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekiplerince Ayhan'ı bulmak için arama yapılmış, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

