HABER

Kocaeli'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 09:59 | Son Güncelleme

Kocaeli'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Bollu Mahallesi Seyrek Kesecik mevkisinde kıyıya 20 metre mesafede su yüzünde ceset gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin dün denizde kaybolan Şenol Ayhan'a (27) ait olduğu belirlendi.

Ayhan'ın cesedi, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bollu Mahallesi Seyrek Kesecik mevkisinde dün denize giren Şenol Ayhan (27), bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Vatandaşlar ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekiplerince Ayhan'ı bulmak için arama yapılmış, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Ankara’da sokak hayvanları için yol haritası belirlenecekAnkara’da sokak hayvanları için yol haritası belirlenecek
Sıcaklardan bunalan Bursalılar, Botanik Park'a koştuSıcaklardan bunalan Bursalılar, Botanik Park'a koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceset denizde kaybolma Kandıra Şenol Ayhan

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Adıyaman Havalimanı'nda feci kaza! Uçurumdan yuvarlandılar!

Adıyaman Havalimanı'nda feci kaza! Uçurumdan yuvarlandılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde maganda dehşeti!

Maganda dehşeti! Herkesin canını hiçe saydı

Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem

Ankara'da korkutan deprem!

Saldırıların ardından sınırda sıcak gelişme!

Saldırıların ardından sınırda sıcak gelişme!

Mangal yerine evi yakıyorlardı!

Mangal yerine evi yakıyorlardı!

Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı

Sokağa el yapımı patlayıcı attılar!

Başkent’te sürücü yanan otomobilde sıkıştı

Yanan aracın içinde sıkıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.