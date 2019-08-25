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Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 00:04 | Son Güncelleme

Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Sakarya'dan arkadaşlarıyla Kefken'e giderek Pembe Kayalar mevkisinden denize giren 24 yaşındaki Sedat Karaduman, dalgalara kapılarak kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu baygın halde denizden çıkarılan Karaduman, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Karaduman'ın cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Kandıra Kocaeli

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