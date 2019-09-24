HABER

Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gündüzleri normal yaşamlarına devam ederken geceleri anlaştıkları müşterilerle fuhuş yaptığı belirlenen Azerbaycan uyruklu 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tugut Mahallesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gündüzleri normal yaşamlarına devam ederken geceleri anlaştıkları müşterilerle fuhuş yaptığı belirlenen Azerbaycan uyruklu 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tugut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanda fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen adresi takip altına aldı. Apartmandan çıkan ‘müşteri’ sıfatındaki şahısların ifadesini alan ekipler, evde bulunan 2 Azerbaycan uyruklu kadının fuhuş yaptıkları bilgisine ulaştı. Ekipler daha sonra belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Azerbaycan uyruklu A.K. (33) ve R.A. (35) yakalanarak gözaltına alındı.

Fuhuşa aracılık eden kadın adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan kadınlar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerde A.K.’nin fuhuş yapmak için müşterilerle anlaştığı tespit edildi. Yapılan işlemlerinin ardından fuhuşa aracılık ettiği belirlenen A.K. Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen R.A. ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine gönderildi.

Gündüzleri normal yaşamlarına devam ettikleri ortaya çıktı
Kadınların fuhuş yaptıkları belirlenen evin mühürlenmesi için işlem başlatıldı. Öte yandan, fuhuş yapan A.K. ve R.A. isimli kadınların gündüzleri, normal yaşamlarına devam ettikleri ve anlaştıkları müşterilerle gece buluşarak fuhuş yaptıkları öğrenildi.

Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlarİflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar
İzmit'te fuhuş operasyonuİzmit'te fuhuş operasyonu
Manavgat Sorgun Çamlığı’nda araçtan para çalan şahıs yakalandıManavgat Sorgun Çamlığı’nda araçtan para çalan şahıs yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Otel balkonunda olay pozlar

Otel balkonunda olay pozlar

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.