Kocaeli'de hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Maşukiye Mahallesi'nden bulunan bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, marketten 40 bin lira değerinde sigara, kuruyemiş ve cep telefonu aksesuarları çaldığı ileri sürülen şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen operasyonda Gürcistan uyruklu zanlılar G.O. (31), B.T. (31) ve D.M'yi (27) gözaltına alındı.

Şüphelilerden G.O, hakkında daha önce verilen karar doğrultusunda Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.T. ve D.M. adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Bu arada, hırsızlık olayı marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelilerin ellerindeki levyeyle marketin cam kapısını esneterek açması ve marketteki malzemeleri alması yer alıyor.

