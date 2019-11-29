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Kocaeli’de kaçak çay ve sigara satan iş yerine operasyon: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 11:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda çok miktarda kaçak tütün, sigara ve çay ele geçirildi.

Kocaeli’de kaçak çay ve sigara satan iş yerine operasyon: 2 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda çok miktarda kaçak tütün, sigara ve çay ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Gebze ve Darıca’da yapılan çalışmalar kapsamında bir iş yerinde kaçak sigara, tütün ve çay satıldığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 6 bin 590 paket kaçak sigara, 15 bin 600 adet tütün ile doldurulmuş makaron, 10 paket nargile tütünü, 33 paket kaçak çay ile açık ve paketler halinde 101 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili S.Ç. ve Ö.A. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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