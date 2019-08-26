Kocaeli'de kadın yolcunun minibüsten düşerek ölmesi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki minibüsten düşen kadın yolcunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla minibüs şoförü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 9 Ağustos'ta Lütfiye Mahallesi'nden Gölcük'e gitmek için O.Ş'nin kullandığı 41 J 3237 plakalı yolcu minibüsüne binen Nafiye Şahin'in (43), aracın açık kapısından yola düşerek ölümüne ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Minibüs şoförü O.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, Gölcük Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, minibüs şoförünün, olay günü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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