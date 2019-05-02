Kocaeli'de kamyonun çarptığı kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Derince Limanı'nda bulunan tırı almaya giden Yaşar Canay (65), yolun karşısına geçerken Y.K'nin kullandığı 41 R 9406 plakalı kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Canay, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Canay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Y.K. gözaltına alındı.

Körfez ilçesinde Yarımca Taşıyıcılar Kooperatifi'nin 22 yıllık üyesi ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen tır sürücüsü Yaşar Canay'ın cenazesi, yarın Sakarya'nın Kemaliye Mahallesi'nde defnedilecek.

